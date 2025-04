Dopo quattro mesi di lavori, tre dei quali trascorsi con ritardi legati al cambio di un'azienda in subappalto, oggi è stato ripristinato il doppio senso di circolazione in viale del Minatore. Si tratta di uno dei principali ingressi Nord della città: dalla fine dello scorso dicembre è sottoposto a ingente intervento di ripristino del manto stradale, che era in condizioni a dir poco disastrose, sistemazione dei marciapiedi e posa della pista ciclabile.

Nei mesi scorsi però era stata bitumata solo una corsia. Pertanto la circolazione avveniva a senso unico dalla località Sirai verso via Stazione (altra strada che peraltro è stata completamente bitubata pochi giorni fa). Da oggi invece l'intero viale del Minatore (sebbene occorrano ancora alcune opere di bitumatura), ritorna ad essere percorso in entrambi i sensi di marcia.

«Dopo una leggera fase di incertezze, dovuta e contrattempi di ordine burocratico, gli interventi sono ritornati ad essere spediti», dice l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu.

