Avrebbero potuto attendere il proprio turno, o ritornare il giorno dopo per conferire i rifiuti, invece hanno preferito gettarli sul marciapiede sfidando anche le videocamere di sorveglianza che potrebbero averli immortalati.

Sono gli incivili che hanno abbandonato una ventina di barattoli di vernice (da alcuni è fuoriuscito anche del liquido) proprio davanti all'Ecocentro di Carbonia, cioè il sito che il Comune e la società di gestione del servizio di nettezza urbana hanno preposto da anni per il conferimento dei rifiuti speciali che non fanno parte del ritiro porta a porta dell’immondizia.

Purtroppo non è la prima volta che proprio i dintorni dell'Ecocentro, luogo cioè in cui ci si reca appositamente, vengono deturpati dall'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di chi potrebbe semplicemente compiere pochi metri in più e consegnare gli oggetti da scartare al personale addetto. Il Comune ha deciso di potenziare il controllo delle zone prese di mira dai vandali.

