Momenti di paura in serata a Carbonia, dove per cause da accertare un uomo di 67 anni è stato investito in via della Vittoria, mentre stava attraversando la strada, da una Opel Corsa.

Il conducente dell’auto si è prontamente fermato per i primi soccorsi. Sul posto sono sopraggiunte immediatamente le ambulanze della Solki soccorso e la medicalizzata del Sirai, che hanno preso in carico l’uomo e assegnato le prime cure sul posto, prima di portarlo all’ospedale Sirai di Carbonia. L’uomo dalle prime informazione pare abbia riportato una frattura ad una gamba.

Sul posto oltre numerosi curiosi sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e l’accertamento delle cause.

