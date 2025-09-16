A Carbonia si è rivelato un successo commovente il maxi raduno che gli Amici Bikers hanno organizzato per tributare il doveroso ricordo nei confronti del compianto Massimo Boi, presidente del sodalizio, scomparso di recente e rimasto nel cuore di molti carboniensi e anche matzacarresi dal momento che il club aveva radici pure nella frazione di San Giovanni. Quasi 120 persone iscritte hanno rappresentato il culmine del club che ha voluto offrire un ricordo di una persona dal carisma fortissimo e, quando gli impegni da infermiere all’ospedale Sirai lo permettevano), leader nel volontariato.

Gli Amici Bikers hanno reso omaggio a Massimo Boi prima con un raduno in piazza Roma a Carbonia, poi il memorial si è spostato a Matzaccara dove è presente un albero di ulivo piantato dai colleghi dell’infermiere. La cerimonia si è chiusa con la benedizione dei caschi che per i motociclisti è una ricorrenza molto sentita. Poi a San Giovanni Suergiu sono stati premiati i gruppi più numerosi, i più giovani e il gruppo che è arrivato più lontano.

© Riproduzione riservata