Arriva l'anno nuovo e a Carbonia torna l'autovelox ma con una novità perché alcune strade, di solito escluse dal servizio, rivedranno in azione l'apparecchiatura comunale che serve a garantire livelli di sicurezza in alcune arterie troppo insidiose.

La Polizia locale effettuerà nel corso di gennaio i controlli sistematici su tutto il territorio per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate dall’apposito segnale di indicazione temporaneo. E compariranno sulla statale 126 (un tratto declassato a strada urbana) vicino alle località Nuraxeddu e Sirai (su pressanti richieste dei cittadini), poi a Cortoghiana in via Rinaldo Loi, a Bacu Abis in via Pozzo Nuovo, a Carbonia in via Lubiana e in via Dalmazia (alle 8.30 e alle 13.30 è trafficatissima e nonostante ciò c'è chi la percorre all'entrata e uscita degli studenti da scuola a velocità assurde).

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Carbonia.

© Riproduzione riservata