Ha raggiunto il limite l’escalation di dispetti fra due vicini di casa a Carbonia e la vicenda è approdata a una denuncia per danneggiamento.

Nei guai è finito un 40enne che ieri mattina, con una pistola ad aria compressa (di libera vendita), ha sparato sette pallini in metallo contro la finestra della cucina dell’abitazione di una 67enne. La donna si è rivolta ai carabinieri ed è scattata una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo durante la quale sono stati ritrovati la pistola e il relativo munizionamento: tutto è stato sequestrato.

In passato gli screzi fra i vicini non sono mancati, come il parcheggiare la macchina di traverso in maniera da occupare un doppio spazio e impedire all'altro di posteggiare a sua volta, oppure il collocare il bidone della spazzatura di fronte all'ingresso dell'abitazione altrui.

