I Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno tratto in arresto una 35enne del posto, disoccupata e già nota alle Forze di Polizia, indiziata del reato di furto.

La vicenda si è consumata nei minuti immediatamente successivi all’orario di chiusura di un supermercato situato in via Dalmazia.

Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe introdotta all’interno del punto vendita per poi occultare nella propria borsa generi alimentari.

Al passaggio attraverso le colonnine antitaccheggio, il sistema antifurto ha fatto scattare l’allarme e la 35enne avrebbe tentato di darsi alla fuga. La sua corsa è però terminata dopo pochi metri: i Carabinieri della Radiomobile, già presenti in zona proprio nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione dei reati predatori, sono intervenuti immediatamente e l’hanno bloccata. La merce è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Ricostruita la vicenda, la 35enne è stata accompagnata in caserma e, terminate le formalità di rito, tradotta presso la propria abitazione, dove è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

