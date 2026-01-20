Due formalmente indagati, un terzo resta al momento solo sospettato di non aver detto tutto quello che sapeva alla polizia giudiziaria. È arrivata la svolta nell’inchiesta sull’uccisione di Giovanni Musu, il 53enne ucciso a coltellate e il cui cadavere è stato dato alle fiamme sabato notte nel parco del colle Rosmarino, a Carbonia. Il sostituto procuratore Danilo Tronci ha iscritto nel registro degli indagati William Serra e Marco Atzeni, due conoscenti della vittima, in vista dell’autopsia che sarà eseguita questo pomeriggio nel reparto di Medicina legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul corpo di Musu sono state contate otto coltellate alla schiena e una profonda alla gola.

A difendere gli indagati sono gli avvocati Fabio Basile e Giuseppe Cirronis, la famiglia di Musu è invece assistita dall’avvocato

Marco Zusa.

