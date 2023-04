Incidente mortale sulla strada statale 126 fra Carbonia e San Giovanni Suergiu, nei pressi della frazione di Isannaus.

A perdere la vita è stato un motociclista di circa 60 anni, che si è scontrato con un altra moto che viaggiava in senso opposto, guidata da un 17enne.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il veicolo del giovane, morendo sul colpo. Il minorenne è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso per dinamica, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto i carabinieri della radiomobile, la medicalizzata dell'ospedale Sirai e l'ambulanza della Solki Soccorso che ha prestato assistenza al motociclista ferito e lo ha accompagnato all'ospedale.

