Un incidente si è verificato poco prima delle 20:30 nella centralissima via Nuoro a Carbonia. Coinvolte una Harley Davidson e una Volkswagen Polo, che per cause da accertare si sono scontrate nell'incrocio di Piazza Rinascita.

Ad avere la peggio l'uomo a bordo della moto che è stato scaraventato a terra. Immediata la chiamata al 118, che dalla centrale operativa ha inviato sul posto il personale medico con l'ambulanza medicalizzata dall'ospedale Sirai. Dove l'uomo è stato portato per accertamenti.

Sul posto per i rilievi e per accertare le cause gli agenti del nucleo radiomobile dei carabinieri, coadiuvati dai colleghi della volante del commissariato di Carbonia.

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