Carbonia, via Gramsci come il Bronx: due sere fa il tratto terminale del viale è stato teatro di un misterioso pestaggio ai danni di un 35enne. Sarebbe stato aggredito nell’appartamento che da mesi occupa abusivamente e in cui vive in condizioni precarie con una donna e un bambino di circa 5 anni.

L’episodio risale a metà pomeriggio di venerdì. Due individui sarebbero entrati con prepotenza nell’appartamento, che Area aveva anni fa assegnato a un altro inquilino. L’aggressione sarebbe durata pochi minuti e sarebbero stati utilizzati anche dei bastoni o delle spranghe. Restano oscuri per il momento i motivi. Il giovane ha riportato ferite, non molto gravi, ed è stato portato al Sirai.

Tutti i dettagli nell’articolo di Andrea Scano su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

