Maltempo e disagi anche a Carbonia. Specialmente nella periferia nord della città.

In particolare, grossi problemi a Sirai, dove un canale di scolo in piena ha travolto alcuni terreni abbattendo delle recinzioni e un cancello in ferro. Oltre ad aver allagato una cantina con all’interno una vettura e tantissimi altri beni presenti.

Il piazzale dei palazzi di via Dalmazia (foto Fabio Murru)

Problemi anche a Tanas e Barbusi dove molti residenti hanno dovuto lavorare tutta la notte e la mattina per cantine e abitazioni allagate.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile. Allagato, come ormai accade da oltre 30 anni, il piazzale antistante i palazzoni area di via Dalmazia nord, con l’acqua finita all’interno degli androni dei palazzi.

Problemi anche nella frazione di Is Gannaus dove in via Giotto la forza dell'acqua ha creato danni allo stradello impedendone l'accesso e l'uscita ai residenti, con numerosi detriti finiti nella via principale.

