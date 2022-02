Incidente nella notte sulla provinciale 78 che collega Carbonia a Perdaxius. Fuori strada, direttamente nel greto in secca di un torrente sormontato da una fitta boscaglia, è finita una Seat condotta da una ragazza.

La giovane è stata condotta in un secondo momento in ospedale per i necessari accertamenti. Il sinistro potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno o dalla comparsa di un ostacolo, ed è avvenuto poco dopo aver abbandonato l'abitato di Serbariu.

Il recupero, non facile, della vettura è scattato stamattina con, sul posto, anche due pattuglie dei carabinieri. Traffico inevitabilmente bloccato per oltre trenta minuti.

