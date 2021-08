Un incendio appiccato vicino alla vecchia stazione delle Ferrovie dello Stato in località di Caput Acquas a Carbonia rischia di degenerare.

Le squadre di soccorso hanno infatti trovato difficoltà ad accedere al luogo in cui stanno divampando le fiamme per via di alcuni massi che sono stati posizionati all'interno di vari sentieri per ostruire il passaggio ai mezzi in particolar modo a chi alimenta le discariche abusive.

Ciò sta comportando non poche difficoltà a raggiungere il sito in cui il rogo è stato appiccato: se non domato repentinamente potrebbe estendersi verso le campagne di Caput Acquas dove da mesi si verificano incendi dolosi. Preoccupazione fra i residenti e fra coloro che hanno aziende e terreni coltivati nelle vicinanze dell'incendio.

Al momento la situazione non è sotto controllo benché il rogo non sia esteso.

