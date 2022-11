A Carbonia lampioni spenti in gran parte di via Santa Caterina, ma anche tutti quelli del tratto alto di via Lubiana e poi buio totale anche tra via Sanzio e le altre strade minori che compongono il quartiere popolare.

Sono bastate due gocce di pioggia nel primo pomeriggio per mandare in tilt un centinaio di lampioni dell'illuminazione pubblica presenti nella zona sud della città.

Succede ciclicamente, ma con una frequenza ormai preoccupante.

E da diversi giorni sono spenti anche i lampioni del tratto centrale di via Costituente, una delle arterie fondamentali del traffico di cittadino (come lo sono d'altronde via Lubiana e via Santa Caterina) fra le scuole superiori, lo stadio Zoboli e la nuova rotonda di via dello Sport.

In tutti i casi il buio pesto impedisce di scorgere anche le buche nelle strade.

Tempo fa l'amministrazione comunale aveva anticipato che sarebbe stato necessario intervenire, con una spesa davvero ingente, su centinaia di impianti vetusti e facilmente danneggiabili dalla pioggia o dall'intensa umidità. La riprova questa sera con non meno di una decina di strade completamente avvolte all'oscurità.

