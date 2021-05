Paola Massidda, sindaco di Carbonia, è pronta a rivedere in parte l'ordinanza con cui venerdì scorso è stata disposta causa Covid la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per le difficoltà confermate dall'Ats nelle operazioni di tracciamento.

La prima cittadina, dopo attenta valutazione, ha deciso che riaprirà l'asilo nido comunale "perché comunque - sottolinea - erano già state condotte in questo caso opportune attività di tracciamento", e anche gli asili gestiti da privati perché anche in questo caso sussisterebbero una serie di condizioni di sicurezza.

Intanto non si placa la polemica fra il sindaco e il commissario straordinario Temussi: "Eravamo convinti che il tanto atteso e immediato potenziamento del personale preposto al tracciamento avvenisse in maniera davvero massiccia ed invece sono giunti solo tre operatori che si sommano ai cinque già presenti, ma due dei quali destinati presto ad essere trasferiti a Cagliari: in sostanza non si avvertirebbe così alcuna differenza rispetto al cambiamento che ci era stato prospetatto la scorsa settimana".

© Riproduzione riservata