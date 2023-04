Studenti a scuola di protezione civile e di lotta agli incendi a Carbonia: ne hanno fatto esperienza oggi gli alunni dell’istituto Beccaria grazie a una lezione teorico ma soprattutto pratica dovuta ai sodalizi organizzatori Terra-Mare di Carbonia, Protezione Civile Terraseo, Prociv Santadi e Gev. Villamassargia. Sono state protagoniste di un’attività di sensibilizzazione e anche di autentica formazione.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’assessore con delega alla Protezione Civile Pierangelo Porcu. «L’attenzione dell’amministrazione verso questi temi è alta - afferma Porcu - e intendiamo non abbassare la guardia, come dimostra il monitoraggio costante in tema di protezione civile, la collaborazione con le associazioni e la funzionalità del Centro operativo comunale, che abbiamo attivato soprattutto in occasione delle forti piogge e delle situazioni caratterizzate da allerta meteo».

I volontari della Protezione Civile, oltre a presentare le attività da loro svolte, hanno fornito ai ragazzi norme di comportamento per prevenire e fronteggiare le diverse tipologie di emergenze. È stata un’ottima occasione per svolgere un’attività di educazione civica intesa come fattore educativo e di cittadinanza attiva, con una attenzione per la salute propria, degli altri e del territorio.

