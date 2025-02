Tre persone sono state portate in ospedale per principio di intossicazione questa notte a Carbonia,per un incendio in una abitazione.

Le fiamme sono partite da una coperta scalda-sonno e si sono poi estese ai materassi del letto.

Fortuna ha voluto che nessuno si trovasse nel letto in quel momento. Le fiamme hanno avvolto anche altri arredi della stanza e il fumo si è diffuso nelle altre stanze in cui gli inquilini soggiornavano.

Immediata la chiamata al numero di emergenza.sul posto sono arrivate le ambulanze del 118’dell’Asvoc e della Sulcis Emergenze oltre i vigili del fuoco di Carbonia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.

Per i residenti tanto spavento e il trasporto al Sirai di Carbonia per accertamenti .

