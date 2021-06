Momenti di apprensione questa mattina in un impianto elettrico a Carbonia: i residenti di un rione hanno notato levarsi non poco fumo che ben presto ha avvolto la cabina.

Sono dovuti infatti intervenire in via Cannas i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma per mettere in sicurezza un importante impianto elettrico dopo la segnalazione degli abitanti della zona.

Carbonia, In seguito al maltempo che si è abbattuto nel corso della notte anche su Carbonia, qualche pesante infiltrazione dalle strutture potrebbe aver creato un improvviso corto circuito che ha generato un principio di incendio con la sospensione della corrente in alcuni punti. Dopo la chiamata al 115, sul luogo sono subito giunti i pompieri assieme ad una squadra Enel che hanno restituito le condizioni di sicurezza e ripristinato le apparecchiature.

