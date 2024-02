Ci sono due pitbull molto aggressivi che si aggirano a Carnonia fra via Dalmazia e via Veneto: non si sa di chi siano e a farne le spese è stata nei giorni scorsi una donna di 50 anni, morsa alla gamba. Un’altra donna ha coraggiosamente evitato un’altra aggressione perchè i due cani minacciavano di aggredire il suo cagnolino. E altri episodi, tutti circoscritti grosso modo alla stessa zona, si stanno ripetendo.

L’allarme

Lorella Batzella, amica della vittima, ha sollevato il caso: «Quei due pitbull si aggirano liberi da settimane in maniera minacciosa: occorre intervenire prima che accada qualcosa di tragico».

La polizia locale conferma: «Abbiamo ricevuto alcune segnalazione nell’arco degli ultimi 15-20 giorni e ci siamo attivati per capire di chi siano i cani: stiamo seguendo con estrema attenzione la vicenda».

