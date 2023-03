Una donna è stata travolta da un’auto ieri sera mentre attraversava la strada a Carbonia. Il conducente della macchina, un 48enne, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi poi sul posto – in via Ogliastra - sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito la 75enne in ospedale per i necessari accertamenti.

L’uomo è stato sottoposto dai carabinieri del Radiomobile all’esame dell’etilometro risultando positivo con un tasso pari a 0,85 grammi per litro. La patente gli è stata ritirata ed è seguita la denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata