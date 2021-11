Danneggiata a Carbonia la colonnina di ricarica per le auto elettriche posizionata davanti alla piscina comunale, in via delle Cernitrici.

Non è ben chiaro come il fatto possa essere accaduto, ma si esclude quasi del tutto che la colonnina possa essere stata danneggiata da un’automobile in quanto davanti alla struttura, a protezione, è presente una transenna di contenimento.

Nonostante il distributore di energia elettrica si trovi in posizione obliqua, è al momento ancora funzionante e potrebbe risultare pericoloso per le presenza di cavi elettrici esposti.



