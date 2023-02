Un vecchio frigorifero, un ombrello malandato ma soprattutto sopra e a fianco, posizionati con un certo criterio, bustoni di rifiuti. All’apparenza sembra un abbandono indiscriminato di immondizia (però c’è troppo ordine: di solito una discarica abusiva ha ben altro aspetto), il cumulo all’ingresso del parco di Rosmarino potrebbe derivare da un’attività di pulizia.

La questione grave è che l’ammasso è lì dai primi di gennaio. Purtroppo con qualche sacchetto in più perché col passare dei giorni qualche incivile lo sta scambiando per un sito autorizzato. Una scena cui assistono tutti, il Comune ne è a conoscenza ma ora l'ente ha deciso di capire intanto chi e perché ha stoccato quei rifiuti (segnalato il tutto alla Polizia municipale) e perché proprio in quel posto, all’inizio dei sentieri riservati al jogging.

Sempre l’ente sta valutando a chi eventualmente tocchi il compito di ritirarli e conferirli nei siti specializzati. Altrimenti è davvero indecorosa l’immagine che da due mesi si presenta agli occhi di chi arriva al parco.

