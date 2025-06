Comune e carabinieri scendono in campo da alleati nella guerra alle truffe.

Le buone prassi sono emerse in un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno che l’amministrazione comunale di Carbonia, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha organizzato con un buon riscontro di cittadinanza in Aula Consiliare.

I rappresentanti dell’Arma hanno offerto consigli pratici e strategie concrete per difendersi dalle truffe, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, vecchi e adolescenti.

«Tra i temi trattati - sottolinea il sindaco Pietro Morittu - la capacità di riconoscere i falsi rappresentanti delle forze dell’ordine o di compagnie di servizi, i pericoli dei call center truffaldini, la truffa dello specchietto».

Ma i cittadini hanno fatto conoscenza anche di termini nuovi quali smishing e phishing.

Obiettivo dell'incontro è stato riconoscere segnali sospetti, evitare comportamenti imprudenti, ridurre il rischio di truffe online: «La prevenzione inizia dalla consapevolezza», ha concluso il primo cittadino.

