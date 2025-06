Un problema legato a varie aziende di conferimento sta costringendo il Comune a limitare in parte la funzinoalità dell'ecocentro della zona Pip, piano insediamenti produttivi. A seguito, infatti, della momentanea sospensione delle attività da parte degli impianti convenzionati per il trattamento dei rifiuti inerti (come ad esempio le macerie da piccoli lavori edili domestici), sono temporaneamente sospesi i conferimenti presso l'ecocentro comunale.

L’amministrazione comunale ha provveduto ad avviare le azioni necessarie per superare l’inconveniente, ovvero la ricerca di altre piattaforme che possano sopperire alle carenze di quelle attuali che hann dovuto sospendere l'accettazione dei rifiuti. L'ecocentro è un servizio attivo sette giorni su sette con orari anche pomeridiani e serali

