Comune e agenzia Aspal salgono in cattedra per consentire un assalto ai bandi per lo sviluppo: è stato un incontro ricco di spunti per le imprese locali, fra cui molte quelle artigianali che hanno deciso di dare l’assalto a tutti i bandi possibili quello tenuto nella sala coworking della Grande Miniera di Serbarium Ha ospitato un appuntamento promosso dal Comune di Carbonia e da Aspal (Agenzia sarda politiche attive del lavoro) dedicato alle ditte del Sulcis. Durante l’evento, il team ha illustrato i servizi gratuiti rivolti alle imprese e offerto supporto concreto nella ricerca del personale da assumere, sui bandi regionali e nazionali, sulla stesura di dei programmi di sviluppo e soprattutto sui servizi di consulenza personalizzata dal momento che ogni impresa ha una storia a se. L’incontro ha suscitato l’interesse degli imprenditori che hanno preso contatto con i servizi messi a disposizione dall’agenzia: <Strumenti pratici e opportunità concrete – sottolinea l’assessore al Commercio Michele Stivaletta - che hanno generato un confronto costruttivo e numerose richieste di approfondimento da cui deriverà la partecipazione a bandi e manifestazioni di interesse per svariati milioni di euro>.

