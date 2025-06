Al Bano non ci sta, e replica alle accuse di bodyshaming dopo il video, diventato virale, in cui durante un concerto a Carbonia prima ha cercato di «rianimare» una spettatrice svenuta con alcuni alcuti, e poi ha fatto un commento sul suo fisico

«L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro – le sue parile ai microfoni dell’Adnkronos – . Si sta montando la polemica solo per fare qualche click in più, polemica basata sul nulla, e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente».

«La signora ha sorriso alla battuta – prosegue Al Bano – , non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa?». E ancora: «Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l’ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico. Ma cosa deve fare di più un persona?».

«Meno male che il pubblico ha risposto alla grande e ha capito la mia battuta. A Carbonia in piazza c’erano 10mila persone, per me è questo quello che conta», la conclusione.

