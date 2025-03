Con un intervento che è andato probabilmente al di là delle aspettative, il Comune di Carbonia ha totalmente asfaltato una serie di strade nei dintorni della frazione di Barega che erano costellate di buche e di voragini: i lavori, coordinati dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu, sono terminati pochi giorni fa grazie a un fondo di 200mila euro messo a disposizione dalla Provincia Sud Sardegna tramite l'ex commissario Mario Mossa. interventi dettati dal fatto che alcuni anni fa era chiusa la strada provinciale che dalla SP2 conduceva all'ingresso di Iglesias e il traffico era stato gioco forza dirottato sulle strade interne della frazione di Barega che rappresentano una importante cerniera fra le due città minerarie appunto di Carbonia e Iglesias.

L'intervento si è tradotto nell'allargamento della banchina iniziale e nella bitumazione di tutto il tratto che va dallo snodo della SP2 sin dopo il ponte della ferrovia, nonché nella posa di un intero manto d'asfalto in una bretella che lambisce alcune attività commerciali e agricole e si dirige verso il territorio comunale di Iglesias. In una bretella esterna abbastanza compromessa sono state, invece, apposte solo delle toppe di bitume in alcune delle buche più importanti.

Le strade della frazione non ricevevano un intervento così radicale da circa 15-20 anni.

