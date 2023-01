Forse per una distrazione non ha visto la nuova rotonda fra via dello Sport e via Costituente e, complice una manovra errata, è andato a schiantarsi contro il muro di un complesso residenziale comunale.

Ha avuto per fortuna non gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto a Carbonia, nella zona della città preposta a servizi e sport: una Ford C-Max condotta da un giovane di 30 anni si stava dirigendo da via Stazione verso Piazza Repubblica quando, per cause ancora da accertare, invece di rallentare in prossimità di una rotonda costruita di recente dal Comune ma non ancora completata del tutto, ha oltrepassato l'installazione ed è andata a finire contro la recinzione in muratura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e i volontari della Solki soccorso: il giovane avrebbe riportato una lesione a una gamba ed una leggera ferita al volto.

Ma le sue condizioni comunque non vengono considerate preoccupanti. Tuttavia i militari stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata