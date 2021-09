Momenti di apprensione a Carbonia, nelle case comunali di via Costituente: si sono staccati calcinacci dal soffitto e dalle travi del manufatto adibito a parcheggio interno dell'ex albergo operaio sistemato diversi anni fa dal Comune e adibito ad alloggi a canone concordato.

Sono stati i residenti del complesso residenziale a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, preoccupati per la pericolosità di alcuni frammenti di intonaco e calcinacci che venivano giù dall'edificio privo di tettoia e utilizzato come ricovero dei veicoli. Sul posto sono anche giunti gli operai municipali per la messa in sicurezza in attesa di interventi molto più importanti dato che il manufatto non può certo restare nelle condizioni in cui si trova, come più volte lamentato dagli inquilini.

I vigili del fuoco hanno proceduto a rimuovere frammenti dai muri e dalle pareti che si ritenevano stessero per staccarsi da lì a pochi minuti. Rischiavano di finire anche sulle auto. L'area è stata circoscritta.

