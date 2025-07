Nella guerra alle truffe informatiche, telefoniche e online, l’Adiconsum è in prima linea: lo ha confermato nel corso di un animato dibattito-incontro che l’associazione dei Consumatori ha organizzato a Carbonia nell’ambito delle iniziative denominate “Rete consapevole”. Anche nel Sulcis Iglesiente sono stati segnalati casi di truffe informatiche di cui sono rimasti vittime non soltanto, come spesso capita, gli anziani. Ad introdurre i lavori è stato Giancarlo Cancedda, rieletto presidente dell’Adiconsum Sulcis Iglesiente, con gli apporti del presidente Sardegna Giorgio Vargiu, del presidente zona di Cagliari Simone Girau e del consulente di comunicazioni Riccardo Piu. <E’ stato un momento importante – ha sottolineato Giancarlo Cancedda – perché soprattutto gli anziani sono bersagliati da truffe informatiche: occorre aiutare le persone a riconoscerle e a prevenirle>.

