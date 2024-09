Hanno dovuto protestare più di una volta, ma alla fine il risultato è stato ottenuto: un'impresa d'appalto di Abbanoa ha riparato una perdita che circa quattro mesi fa si era generata nei pressi di un contatore fra via Dante e via Manzoni, area sud di Carbonia.

Un primo intervento in realtà era già stato compiuto diversi mesi fa ma probabilmente c'era stato un problema tecnico oppure il guasto si è rivelato più importante del previsto e difatti dopo breve tempo dalle tubature adiacenti il contatore l'acqua ha continuato a fuoriuscire copiosamente riversandosi sulla strada e sul marciapiede.

Quando stagnava, nelle giornate torride rendeva irrespirabile l'aria creando un disagio soprattutto negli abitanti del piano terra e del primo piano che si ritrovavano la pozza d'acqua a pochi metri dagli alloggi. Una volta accertato che il guasto non era attribuibile alle utenze, dato che nonostante la perdita i contatori non giravano e non segnalavano consumi, a quel punto è apparso chiaro che l'intervento dovesse essere nuovamente in capo all' ente idrico regionale. Ma nel frattempo sono andate perse copiose quantità di acqua.

