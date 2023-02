Carbonia è a caccia di giovani per il Servizio civile. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale hanno pubblicato il decreto per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. La selezione riguarda 71.550 volontari, da impiegare in programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero. Il termine è prorogato al 20 febbraio e Carbonia è a caccia di giovani.

Il servizio civile rappresenta la scelta di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla promozione dei valori della Repubblica attraverso azioni per le comunità. Occorre aver compiuto 18 anni, e non avere oltre 28 anni.

«I progetti - avverte il sindaco Pietro Morittu - hanno una durata di 12 mesi, è riconosciuto un contributo economico mensile di 444 euro: siamo convinti possa essere anche per i nostri giovani una ottima opportunità per guadagnare qualche soldo e fornire dei preziosi contributi alla comunità e al territorio».

