Cittadini di Carbonia in piazza: 4000 sono di nuovo senza medico di famiglia perchè non è ancora scattata la deroga ai massimali (scaduta il 31 marzo) che consente ai medici di prendere in carico i pazienti dei colleghi andati in pensione.

Al momento sopperiscono le Guardie mediche diurne attivate dalla Asl del Sulcis. Ma per rivendicare maggiori servizi questa mattina un gruppo di cittadini ha organizzato un sit-in nella piazza Roma davanti al Municipio.

E domani una delegazione verrà ricevuta dal sindaco Pietro Morittu, il quale ha già avuto modo informare i cittadini che la Giunta sta seguendo la situazione giorno per giorno anche se le decisioni finali dipendono dalla Regione, che sta trattando con i rappresentanti dei medici.

Oggi intanto scadeva l'ultimo giorno, per il mese di aprile, di apertura della Guardia medica diurna di Carbonia. È realistica una proroga del servizio.

