Una rotatoria al posto dell’ingresso disordinato e pericoloso di qualche settimana fa e un nuovo perfetto manto d'asfalto che evita alle ambulanze e ai pazienti disagi spesso gravi. Sono i risultati degli interventi sulla viabilità di fronte al Pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia, ritenuto da anni un disastro (con proteste dei conducenti) perché le radici dei pini erano emerse in modo incontrollato e risultavano un'insidia per le vetture e per i trasportati, soprattutto i pazienti vittime di traumi in seguito a incidenti: era un trauma stesso percorrere il viale d'accesso.

L'ufficio tecnico della ex Asl 7 ha così disposto l'eliminazione dei pini (ma verranno messe a dimora altre alberature) e la rivisitazione totale dell'ingresso al reparto preposto alle emergenze urgenze: una rotatoria attorniata da bitume nuovo permetterà ora alle ambulanze un accesso più sicuro e ordinato.

© Riproduzione riservata