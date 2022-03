Due persone sono state denunciate dai carabinieri per una truffa che ha avuto come vittima un 36enne di Calasetta. L’uomo ha risposto a un annuncio online in cui venivano proposti in vendita alcuni capi di abbigliamento. Pagata la somma di 120 euro attraverso un bonifico, non ha mai ricevuto la merce pattuita, e non gli è rimasto altro da fare che rivolgersi ai militari i quali, avviati gli accertamenti, sono risaliti a una 48enne di Bari e a un 28enne di Barletta, entrambi denunciati per truffa aggravata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata