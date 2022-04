La pesante umidità e le piogge non hanno impedito, a Calasetta, il divampare di un incendio che ha richiesto l’arrivo dei vigli del fuoco del capoluogo.

A fuoco è andato un canneto nei pressi della località di Cussorgia e l'intervento si è reso necessario per evitare che le fiamme si propagassero verso la strada o i tracciati di penetrazione agraria.

Il rogo è partito forse per un abbruciamento programmato ma diventato incontrollato e acceso nei pressi del canneto per far pulizia di ramaglie e altra vegetazione di terreni e orti.

Quando ci si è accorti che non era più possibile tenere a bada l'avanzata delle fiamme che hanno minacciato le sterpaglie circostanti, è partita così la telefonata al 115 che ha subito inviato una squadra dal distaccamento di Carbonia.

Il sito era già stato peraltro al centro di un analogo intervento poche settimane fa.

