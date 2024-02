Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 126, tra Iglesias e Gonnesa.

Un motociclista di 69 anni ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava a poca distanza da Bindua, cadendo rovinosamente a terra. Ha battuto il capo e il mento: per soccorrerlo è stato attivato l'elisoccorso, che ha portato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Al contrario di quanto apparso in un primo momento, le condizioni del sessantanovenne non destano preoccupazione: solo una ferita al volto e un leggero trauma cranico. Il paziente non ha mai perso conoscenza.

