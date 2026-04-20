Ha bruciato l’alt, è scappato, è stato inseguito. La sua fuga è finita contro la rotatoria, sulla quale si è schiantato. Protagonista della vicenda, avvenuta nella notte a Carbonia, un venticinquenne, che alla fine è risultato ubriaco: per lui è scattata la denuncia a piede libero.

L'episodio ha avuto inizio lungo via Nazionale, dove i militari erano impegnati in un posto di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Alla vista della pattuglia che gli intimava l'alt, il giovane, anziché fermarsi, ha improvvisamente accelerato.

Ne è scaturito un breve inseguimento che si è concluso poco più avanti, all'altezza della rotatoria a poca distanza dalla zona industriale.

A causa dell'elevata velocità, ma anche dello stato di alterazione, il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi sulle fioriere. Fortunatamente, nell'impatto non si sono registrati feriti.

I militari, giunti immediatamente sul punto dell'incidente, hanno messo in sicurezza l'area e soccorso il conducente, risultato subito non in sé: il venticinquenne è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. L’auto è stata sequestrata.

(Unioneonline/E.Fr.)

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