Per smantellarla e spostarla hanno dovuto compiere una fatica immane. Idem per posizionare, nello stesso alloggiamento, un'altra lastra. Fatica che forse non ha spaventato i teppisti che si sono accaniti su una pesantissima panchina di granito di piazza Ciusa a Carbonia: sono riusciti a spostarla dal suo posizionamento.

Nel punto in cui era collocata, è comparso un altro lastrone sempre di pietra.

Nella migliore delle ipotesi la panchina potrebbe essere stata colpita da una vettura ma nei paraggi non ci sono i resti di frammenti di parti di auto: palese invece il segno del trascinamento.

Non è la prima volta che i teppisti a Carbonia si accaniscono contro le strutture del centro urbano. Il Comune è comunque dotato di impianti di videosorveglianza posizionati in vari punti del centro.

© Riproduzione riservata