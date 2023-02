Seicento euro per il miglior carro allegorico che parteciperà domani 25 febbraio al carnevale Masainese 2023, che si svolgerà nel pomeriggio con raduno in piazza Belvedere alle ore 15:00 e partenza alle ore 15:30 che proseguirà verso Via Aldo Moro, Via Gramsci, Via XX Settembre, Via Roma (Direzione Giba). Poi il rientro in Via Roma e Piazza Belvedere dove saranno proclamati i vincitori: premi per i due migliori carri, per il miglior gruppo e un contributo di partecipazione in base al regolamento indetto dalla Pro loco, organizzatrice dell’evento.

Pertanto l’amministrazione comunale ha predisposto un ordinanza per la regolamentazione della circolazione, per poter consentire il corretto svolgimento della manifestazione in condizioni di totale sicurezza e a garanzia dell’incolumità pubblica. Vietata la circolazione dei veicoli a motore a partire dalle ore 15 nelle vie interessate dalla sfilata carnevalesca.

