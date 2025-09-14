Ancora migranti nelle coste del Sulcis. Dopo i grossi numeri di arrivi registrati nei giorni scorsi, nel pomeriggio di oggi altri 21 migranti sono stati intercettati dal velivolo ATR 72 della Finanza e raggiunti dal personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Sant'Antioco.

Il gruppo composto da venti uomini e una donna era a bordo di due barchini che si accingevano a raggiungere la costa tra Capo Teulada e l'isola di Sant'Antioco. Ormai meta di arrivo del flusso migratorio dall'Algeria e Tunisia.

Il gruppo dopo essere stato accompagnato al porto commerciale di Sant'Antioco è stato accolto dal personale a terra della Finanza e dagli uomini di Frontex.

Nel frattempo un altro barchino con a bordo altre 8 persone è stato rintracciato a circa 10 miglia e a breve sarà trasferito in porto. Entrambi i gruppi, dopo i primi controlli a terra, verranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir scortagli dagli uomini della volante del commissariato di Iglesias.

