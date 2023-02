Un’aggressione in piena regola quella avvenuta in un bar di Sant’Antioco per la quale due persone, entrambe del posto, sono state denunciate e ora sono state raggiunte da un provvedimento di Daspo, divieto di accesso alle aree urbane, firmato dal questore di Cagliari.

L’episodio è andato in scena il 9 gennaio scorso. Un 62enne è entrato nel locale e ha minacciato, per futili motivi, un cliente seduto al tavolino, suo collega. Un 30enne è arrivato poco dopo e ha sferrato un violento schiaffo alla vittima colpendola all’orecchio. Il più anziano ha trattenuto il malcapitato per i polsi, impedendogli in questo modo di prendere il cellulare dalla giacca per chiamare i soccorsi.

La lite era stata interrotta dal titolare del bar.

La misura adottata dal questore, considerando che il fatto sia accaduto in un orario in cui nel locale erano presenti diversi avventori i quali – loro malgrado – hanno assistito alla scena di violenza che rappresenta un grave danno per la sicurezza e la tranquillità pubblica, vieta al 62enne e al 30enne di accedere - per la durata di un anno - a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento del Comune di Sant’Antioco, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze.

(Unioneonline/s.s.)

