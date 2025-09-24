Questa sera, in diretta su Videolina dalle 21, andrà in onda “Radar, speciale Cronaca”, dedicato alla drammatica vicenda di Cinzia Pinna. In studio Simona De Francisci e i suoi ospiti, la criminologa Cristina Cabras e l’avvocato penalista Leonardo Filippi. 

Collegamenti in diretta con la Gallura, dove i giornalisti del gruppo L’Unione Sarda commenteranno i fatti e offriranno gli ultimi aggiornamenti.

(Unioneonline)

