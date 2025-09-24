Informazione
24 settembre 2025 alle 18:21aggiornato il 24 settembre 2025 alle 18:26
Su Videolina, in diretta dalle 21, uno speciale sul femmicidio di ArzachenaConduce Simona De Francisci, ospiti in studio e collegamenti dai luoghi della tragedia
Questa sera, in diretta su Videolina dalle 21, andrà in onda “Radar, speciale Cronaca”, dedicato alla drammatica vicenda di Cinzia Pinna. In studio Simona De Francisci e i suoi ospiti, la criminologa Cristina Cabras e l’avvocato penalista Leonardo Filippi.
Collegamenti in diretta con la Gallura, dove i giornalisti del gruppo L’Unione Sarda commenteranno i fatti e offriranno gli ultimi aggiornamenti.
