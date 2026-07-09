Statale 131, dal 13 agosto riapre il tratto di strada tra Monastir e SerrentiGià rimossa la deviazione al traffico all'altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari
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Il prossimo 13 agosto apertura di un nuovo tratto di strada nella Carlo Felice tra gli abitati di Monastir, Nuraminis e Serrenti. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.
Nei giorni scorsi Anas ha rimosso la deviazione al traffico all'altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari. L'intervento rientra proprio nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di dieci chilometri a quattro corsie della strada statale 131 "Carlo Felice", tra Monastir e Serrenti.
È stato completato circa un chilometro di nuova carreggiata in direzione sud e questo consentirà la riapertura dell'asse principale verso il capoluogo. Contestualmente è stato riaperto al traffico lo svincolo di Nuraminis permettendo l'uscita dalla statale in direzione Serramanna. L'investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro.