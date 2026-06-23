Operazione della guardia costiera di Cagliari che ieri ha coordinato un’evacuazione medica per soccorrere un passeggero di 58 anni, di nazionalità tedesca, colto da una sospetta pancreatite acuta a bordo della nave da crociera Aida Cosma, battente bandiera italiana, in navigazione sulla tratta Cagliari–Civitavecchia.

L’allarme è stato lanciato alle ore 18.50 mentre la nave si trovava a circa 8 miglia nautiche a sud-est di Capo Carbonara. Per soccorrere l’uomo, da Decimomannu è partito un elicottero che una volta raggiunta la nave ha recuperato il passeggero per trasferirlo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

(Unioneonline/A.D)

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