Sta male durante la crociera, passeggero evacuato con l'elicottero al largo di Capo CarbonaraSi tratta di un turista tedesco soccorso per una sospetta pancreatite
Operazione della guardia costiera di Cagliari che ieri ha coordinato un’evacuazione medica per soccorrere un passeggero di 58 anni, di nazionalità tedesca, colto da una sospetta pancreatite acuta a bordo della nave da crociera Aida Cosma, battente bandiera italiana, in navigazione sulla tratta Cagliari–Civitavecchia.
L’allarme è stato lanciato alle ore 18.50 mentre la nave si trovava a circa 8 miglia nautiche a sud-est di Capo Carbonara. Per soccorrere l’uomo, da Decimomannu è partito un elicottero che una volta raggiunta la nave ha recuperato il passeggero per trasferirlo all’ospedale Brotzu di Cagliari.
(Unioneonline/A.D)