Speciale Candelieri, domani uno speciale in omaggio con L’Unione SardaLa tradizione, i tredici Gremi, le storie dei protagonisti. Spazio anche alle iniziative di Ploaghe, Nulvi e Iglesias
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Domani, al centro del giornale, estraibile nella versione cartacea, ci sarà uno speciale dedicato alla festa dei Candelieri di Sassari, venerdì a Sassari. La tradizione, i tredici Gremi, le storie dei protagonisti, il saluto al sindaco, che poi rappresenta una sorta di "sondaggio" sull’operato della municipalità. Spazio anche alle indicazioni per seguire la diretta di Videolina. Una pagina sarà dedicata anche ai candelieri di Ploaghe, Nulvi e Iglesias.
Lo speciale, in omaggio, in edicola e sulla app L'Unione Digital, è coordinato da Paolo Paolini.
(Unioneonline)