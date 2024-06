La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 110 grammi di marijuana in due distinti interventi.

Nel primo caso, a Cagliari nella zona di piazza Matteotti, un 44enne italiano è stato trovato in possesso di 93 grammi di stupefacente. A indirizzare le Fiamme gialle sono state le unità cinofile: la droga era contenuta nello zaino dell’uomo, che è stato denunciato a piede libero.

Il secondo intervento è stato portato a termine a San Sperate, vicino a via Risorgimento, dove un ragazzo di 20 anni – sempre individuato dalle unità cinofile – è stato sorpreso con 23 grammi di marijuana, in parte li portava con sé, altri li teneva in un’auto e altri ancora nella sua abitazione. È stato segnalato al Prefetto di Cagliari e la patente gli è stata ritirata.

