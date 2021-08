I lavoratori dell’Ats – Azienda per la tutela della Salute – sarda che non hanno effettuato la vaccinazione contro il Covid sono 373. Ricevuto il sollecito da parte dei Dipartimenti di Prevenzione a rispettare l’obbligo o, in alternativa, a presentare una valida giustificazione per la mancata immunizzazione, sono stati inseriti nella lista di quelli che in questi giorni stanno ricevendo il provvedimento per la sospensione dal lavoro senza trattamento economico fino al 31 dicembre prossimo.

I dati, conferma Ats, si riferiscono a tutte le aree socio sanitarie (senza distinzione quindi di categorie quali medici, infermieri, Oss, assistenti sanitari, amministrativi).

Di questi, 206 lavorano nelle strutture della ASSL di Cagliari, 28 nella ASSL di Carbonia-Iglesias, 27 nella ASSL di Sanluri, 30 nella ASSL di Oristano, 20 nella ASSL di Lanusei, 45 nella ASSL di Nuoro e 17 nelle Aree socio sanitarie di Sassari e Olbia.



Ai 373 si aggiungono 70 medici di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e medici del 118 e 40 medici di medicina generale di tutta la Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

