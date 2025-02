Grandi manovre ieri, sabato 15 febbraio, nel mare e nel cielo a sud della Sardegna per il passaggio di un rimorchiatore e di un sottomarino russi.

Stando a quanto ricostruito sul sito ItamilRadar, specializzato nel monitoraggio di mezzi navali e aerei militari nel Mediterraneo, nel mar di Sardegna si è registrata un’intensa attività aerea per monitorare il sommergibile Krasnodar e il rimorchiatore Churov, diretti verso est (oggi sono all’altezza della Sicilia).

Prima un Atr P-72A dell'Aeronautica Militare italiana è decollato dalla base aerea di Sigonella: una missione standard che ha visto estendere la sua rotta verso ovest per raggiungere la zona in cui si trovava il sottomarino di Mosca.

A fine mattinata da Cagliari si è alzato in volo un Atr P-72B della Guardia di Finanza: secondo i rilievi di ItamilRadar «ha anche monitorato il sottomarino russo, sorvolando l'area in cui stava navigando. In particolare, è insolito che un aereo della Guardia di Finanza svolga una missione del genere, che è più tipica delle operazioni militari».

Poi è stata la volta di un Boeing P-8A della Marina Militare statunitense, decollato da Sigonella, che si è diretto nella zona in cui si trova il sottomarino russo per monitorarne gli spostamenti.

Enrico Fresu

